Венедиктов вторит Киеву и пророчит Москве «кару небесную» в Гааге

Москве придётся держать ответ в Гааге за «нарушение» пунктов морского права в сегодняшнем кофликте с Украиной на спорных, с точки зрения Запада, морских границах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём редакторском блоге на «Эхе Москвы» заявил Алексей Венедиктов.

«История с Керченским проливом долгоиграющая и подвержена Морскому арбитражу в Гааге», – написал главред.

Напомним, сегодня МИД Украины официально обвинил Россию в нарушении всех норм международного права, прежде всего – морского, и в организации провокации в отношении трёх украинских военных кораблей.

«Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушения норм Статуса ООН, Конвенции ООН по морскому праву», – сообщают в Киеве и добавляют, что подключат все международно-правовые меры воздействия на Москву.

Как сообщал «Новый День», сегодня рано утром украинские военные бронекатера грубо нарушили границу России, попытавшись без согласования с Москвой прорваться в Азовское море, но были остановлены российскими пограничниками в Керченском проливе.

Позже украинская сторона обвинила пограничный корабль ВМФ РФ в том, что он пошёл на столкновение с украинским буксиром.

Симферополь, Валентин Карамазов

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