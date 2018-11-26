В Крыму битва циклонов будет сопровождаться шквальными ветрами, дождями и снегом

На Крымском полуострове ожидается приход мощного южного циклона, который к концу недели вытеснят северо-восточные ветра.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое развитие погодных событий прогнозируют крымские метеорологи.

Ожидаются шквальные ветра силой до 30 метров в секунду, проливные дожди с переходом в мокрый снег в середине недели.

В связи с этим, Управление МЧС России распространило экстренное предупреждение для жителей полуострова.

«В связи с выходом южного циклона в Крыму ожидается ухудшение погодных условий», – говорится в сообщении.

Дожди и ливни будут идти до обеда 28 ноября, а затем перейдут в очень сильный мокрый снег, с налипанием и отложением.

Шквальные юго-западные ветра к пятнице сменятся на не менее сильные северо-восточные – до 25-30 м/с.

Температура воздуха понизится до +2 градусов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.11.18

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