Крымским автонарушителям, попавшим на видеокамеры, выписали штрафы на 66 миллионов

На крымских дорогах с начала года средствами фото- и видеофиксации зарегистрировано 150 тысяч нарушений ПДД .

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такие данные представлены Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Крым.

«За прошедший период 2018 года действующей системой фото-, видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения зафиксировано более 153 тысяч нарушений ПДД РФ, по которым сотрудниками ЦАФАП ГИБДД МВД по Республике Крым вынесено более 145 тысяч постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения на сумму более 65,8 млн рублей, из которых оплачено более 99 тысяч постановлений на сумму более 37,5 млн рублей (с учетом 50% скидки на оплату штрафов)», – приводит Крыминформ данные ЦАФАП.

Сейчас на крымских дорогах установлено около 50 камер видеофиксации, к февралю планируется увеличить их число до ста, а в ближайшие два года – до 285.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.11.18

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