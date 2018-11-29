Зимний шторм остановил судоходство в Чёрном и Азовском морях

В акватории Черного и Азовского морей остановлено судоходство. Запрет на проход судов введён до улучшения погодных условий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает дирекция «Крымских морских портов».

«Фактический прогноз подтвердился. Судоходство приостановлено по погоде», – цитирует Крыминформ директора предприятия Алексея Волкова.

Волков уверяет, что в такой погоде нет ничего необычного для этого времени года.

«Это нормально, у нас в осенне-зимний период такое будет постоянно. Ничего сверхъестественного», – отметил он.

Между тем, «нормальная» по Волкову шторомовая погода продлится, по сведениям МЧС, до конца недели.

«30 ноября очень сильный северо-восточный ветер 20-25 метров в секунду. Днем 30 ноября, в течение суток 1 декабря сильный мокрый снег, дождь, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица», – предупредили в МЧС.

Непогода будет сопровождаться сильным похолоданием – до минус 2-7 градусов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.11.18

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