Три украинца, раненные при задержании в Керченском проливе, поставлены на ноги

Два матроса и агент СБУ, получившие ранения во время задержания у крымских берегов, выписаны из палат.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», нарушителей государственной границы РФ вылечили в Керченской больнице.

«Их уже нет, выписали», – цитирует Тасс свой источник в медучреждении.

Напомним, вчера Керченский городской суд выписал всем троим арест до 25 января.

Таким образом, заключённые отправились в СИЗО Симферополя, где их ожидают 19 других моряков, арестованных Киевским райсудом крымской столицы.

По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, всем заключённым созданы комфортные, насколько возможно, условия пребывания и организовано полноценное горячее питание и медобслуживание.

Как сообщал «Новый День», в крымской столице завершился судебный процесс по определению меры пресечения морякам трёх судов ВМС Украины, которые нарушили границу РФ и своими хаотичными манёврами заблокировали судоходство в Керченском проливе.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.11.18

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