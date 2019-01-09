В Севастополе объявили вне закона прятавшихся баптистов

Севастопольский городской суд удовлетворил исковые требования управления Минюста о ликвидации Местной религиозной организации «Церковь Евангельских Христиан-Баптистов «Благодать» и исключении сведений об этой организации из единого государственного реестра юридических лиц.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

«Основанием для судебного решения стали неоднократные грубые нарушения требований законодательства РФ в сфере деятельности некоммерческих организаций. Так, ответчик обязан был сообщить в Минюст об изменении адреса юридического лица», – говорится в сообщении.

«Как следует из материалов дела, в сентябре 2015 года в ЕГРЮЛ были внесены сведения о церкви христиан-баптистов с местом регистрации в многоквартирном доме по ул. Михайловской. В апреле 2016 года прокуратурой Севастополя была проведена проверка исполнения законодательства о противодействии экстремизму в религиозных объединениях, которая показала, что по указанному адресу организация отсутствует.

Требования представить скорректированные сведения об организации Минюст направлял и юридическому лицу, и его руководителю – Пресвитеру. Однако в течение 2 лет документы представлены не были, поэтому религиозное объединение ликвидировано в судебном порядке», – сообщает пресс-служба суда.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 09.01.19

Режим Порошенко собирается обвинить каноническую УПЦ в пропаже икон Киево-Печерской Лавры. / Корабли НАТО намерены вновь зайти в Черное море. / Крым и Севастополь подвергнут масштабной ревизии к юбилею воссоединения с РФ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»