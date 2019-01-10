Киев надеется на помощь из космоса при проходе украинских кораблей через Керченский пролив

Экс-замглавы Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко знает беспроигрышный вариант, как украинским военным кораблям пройти по Керченскому проливу. За всей операцией нужно следить из космоса.

«Я считаю, что новые попытки [прохода через Керченский пролив] надо осуществлять, но с установкой видео- и аудиосредств контроля и, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса», – заявил Романенко в интервью UAportal.

По его мнению, в этом случае есть два варианта развития событий, при этом Россия в обоих случаях окажется в сложной ситуации.

«Если наши военные корабли пройдут по Керченскому проливу, значит, таким образом мы докажем, что причиной инцидента были выбрыки Путина, поскольку и в этот раз наши корабли проходили так же, как всегда, – сообщил генерал. – С точки зрения военно-политической, это для Украины беспроигрышный вариант, потому что это демонстрирует, что Азовское море – не русское озеро, а акватория для использования двумя государствами».

Если же украинские корабли будут остановлены российскими пограничниками, позиция Москвы будет «дезавуирована», считает Романенко.

Кроме того, генерал напомнил, что в Черное море идет десантный корабль США USS Fort McHenry. Украинский военный считает это прямой реакцией блока НАТО на события в Керченском проливе. USS Fort McHenry с румынским фрегатом проведут в акватории совместные учения, которые, по мнению Романенко, являются элементом военно-психологического давления альянса на Россию.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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