российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 10 января 2019, 11:58 мск

Новости Крым

Новости дня, Новости кратко, Анонсы

Киев надеется на помощь из космоса при проходе украинских кораблей через Керченский пролив

Экс-замглавы Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко знает беспроигрышный вариант, как украинским военным кораблям пройти по Керченскому проливу. За всей операцией нужно следить из космоса.

«Я считаю, что новые попытки [прохода через Керченский пролив] надо осуществлять, но с установкой видео- и аудиосредств контроля и, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса», – заявил Романенко в интервью UAportal.

По его мнению, в этом случае есть два варианта развития событий, при этом Россия в обоих случаях окажется в сложной ситуации.

«Если наши военные корабли пройдут по Керченскому проливу, значит, таким образом мы докажем, что причиной инцидента были выбрыки Путина, поскольку и в этот раз наши корабли проходили так же, как всегда, – сообщил генерал. – С точки зрения военно-политической, это для Украины беспроигрышный вариант, потому что это демонстрирует, что Азовское море – не русское озеро, а акватория для использования двумя государствами».

Если же украинские корабли будут остановлены российскими пограничниками, позиция Москвы будет «дезавуирована», считает Романенко.

Кроме того, генерал напомнил, что в Черное море идет десантный корабль США USS Fort McHenry. Украинский военный считает это прямой реакцией блока НАТО на события в Керченском проливе. USS Fort McHenry с румынским фрегатом проведут в акватории совместные учения, которые, по мнению Романенко, являются элементом военно-психологического давления альянса на Россию.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 09.01.19

Пентагон перебросил в Одессу подразделение подводных диверсантов. / Освободил от судебных дрязг: Аксёнов назначил пятого министра ЖКХ Крыма. / В Чёрное море вошёл большой противолодочный корабль Северного флота РФ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Украина

На киевском вокзале предлагают посетить российский Крым

Корабли НАТО намерены вновь зайти в Черное море

Вселенский патриарх требует передать ему монастыри Крыма

Сеня тайный агент ФСБ?: украинцы обсуждают заграждение в Крыму

Певица Лолита призналась, что «душевно больна» Украиной

Граница закрыта: на Украине продлили запрет на въезд российских мужчин

Порошенко анонсировал санкции против депутатов и заводов

Медведев расширил санкции в отношении Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Юг России, Политика, Россия, Украина, Крым+Севастополь, США, Украина,

Новости партнеров