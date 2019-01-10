На киевском вокзале предлагают посетить российский Крым

В Киеве разгорелся скандал из-за карты с российским Крымом на международном автовокзале. Очевидцы рассказывают, что «неправильная» карта появилась на столичной автостанции «Выдубичи», откуда отправляются международные рейсы. По их словам, когда на табло появляется карта России, полуостров обозначается как часть ее территории.

Фотографии экранов киевской автостанции с российским Крымом появились в Facebook. Представители «Киевпастранс» признали, что допустили «неточности» и пообещали, что по данному факту состоится служебная проверка.

Напомним, ранее похожий скандал с российским Крымом разгорелся с подачи американского телеканала CNN, в материале которого говорилось, что Симферополь – российский город. Это сильно раздосадовало украинских дипломатов в США и материал был скорректирован.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 10.01.19

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