На Украине посадили в тюрьму патриота Польши

Суд Каменка-Бугского райсуда Львовской области назначил три с половиной года тюремного заключения жителю Хмельницкой области Украины за призывы присоединить к Польше Львов и всю Галичину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в хмельницкой областной прокуратуре.

По утверждению пресс-службы прокуратуры, в марте 2017 года осуждённый вместе с другими митингующими участвовал в перекрытии трассы государственного значения Львов-Рава-Русская и якобы нанёс повреждения полицейскому.

По версии следствия, участники акции скандировали «антигосударственные лозунги» и «призывали к разжиганию межнациональной розни между украинцами и поляками».

«Подсудимый признан виновным и осуждён по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, соединенное с разжиганием национальной вражды), ч. 2 ст.345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) и ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) УК Украины», – сообщает «ПолитНавигатор» со ссылкой на прокуратуру Хмельницкой области.

О судьбе других участников массовой акции за отделение от Украины не сообщается.

Симферополь, Валентин Карамазов

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