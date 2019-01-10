Украина потребовала от Twitter удалить аккаунт МИД России в Крыму

Twitter-аккаунт Украинского посольства в Великобритании (Ukraine's Emb. to UK) опубликовал призыв к руководству соцсети с требованием заблокировать учётную запись аккаунта МИД России в Крыму (Russia's MFA in Crimea).
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в украинском посольстве заявляют о неприемлемости существования в Твиттере «так называемого МИДа России в Крыму».
«Мы отправили официальную жалобу в службу поддержки Твиттера. Абсолютно недопустимо давать так называемому МИДу России в оккупированном Крыму синюю галочку! Россия незаконно аннексировала Крым, милитаризировала его и совершает грубые нарушения прав человека. Twitter должен заблокировать эту учетную запись!», – написало украинское посольство и добавило, что Крым – это якобы Украина.
На эту провокационную запись уже отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Борьба Украины с реальностью продолжается», – цитирует Захарову РБК.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 10.01.19
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