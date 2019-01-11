Руководством Херсонеса займется прокуратура

Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай направил в городскую прокуратуру обращение с призывом проверить действия администрации и охраны музея-заповедника «Херсонес Таврический», которые запретили верующим проход на территорию Херсонеса во время богослужения в Свято-Владимирском соборе вечером 6 января.

Омбудсмен обратился в надзорное ведомство после получения множества обращений возмущенных граждан. В обращении отмечается, что Конституция России гарантирует равенство прав и свобод, независимо от отношения к религии, а также прямо запрещает какое-либо их ограничение по признаку религиозной принадлежности.

При этом, указывает Буцай, федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» установливает право на исповедование любой религии и совершение богослужений, а воспрепятствование этому запрещено и преследуется по закону, сообщает издание ForPost со ссылкой на копию обращения.

Руководство музея-заповедника объяснило отказ пропустить около 100 верующих тем, что время вечернего посещения храма было оговорено заранее, а на Рождественскую службу не попали опоздавшие, отметил омбудсмен.

Севастополь, служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 11.01.19

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