В Ялте сель завалил вход в многоквартирный дом (ФОТО)

Серьезное ЧП случилось сегодня ранним утром в Ялте. Сошедший селевой поток разрушил одну из опорных стен жилого дома по улице Ломоносова и заблокировал его жильцов. Спасатели эвакуировали 8 жителей дома. Никто не пострадал.

По информации Главного управления МЧС по Крыму, инцидент произошел в 05:56. Сель разрушил опорную стену жилого дома, в результате чего выход жильцов оказался частично заблокирован. Прибывшие на место сотрудники МЧС расчистили вход в жилой дом, а также квартиры на первом и втором этажах. Из дома было эвакуировано 8 человек, в том числе 4 ребенка.

Фото: ГУ МЧС РФ по Крыму

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полицейские. В целях обеспечения безопасности жителей сотрудники «Крымгазсети» и «Водоканала» отключили дом от электроэнергии и газа.

Предположительно, сход селя вызвали дожди. Ранее, 9 января крымское МЧС выпустило экстренное предупреждение о снеге и дожде на территории полуострова на 10-11 января. Непогода связана с прохождением южного циклона. Отмечалось, что местами ожидаются очень сильные осадки.

Ялта, служба информации РИА «Новый День»

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