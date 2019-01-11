В Крыму направят по три спасателя на каждую крещенскую купель

В Крыму на Крещение оборудуют более 30 мест для праздничных погружений в воду.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ожидается, что обряд водосвятия посетят свыше семи тысяч местных жителей и туристов.

МЧС республики для обеспечения безопасности во время купаний направляет свыше 100 человек личного состава и более 30 единиц спасательной техники.

Согласно информации руководства МЧС, уже созданы мобильные группы, которые обеспечены автотранспортом, средствами связи и медицинским оборудованием.

Кроме спасателей, у мест купания будут дежурить полиция и медики.

Купели будут оборудованы, в том числе, в Евпатории, Симферополе, Белогорске, Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке, Щёлкино и Керчи.

«Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) чрезвычайного ведомства заблаговременно провели ряд специальных подготовительных мероприятий. В частности, специалисты осмотрели все участки водоёмов, где планируется организовать крещенские купания, а также проверили соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности во время массового выхода людей на лёд», – доложили в пресс-службе МЧС.

«Проверены исправность и приведены в готовность на спасательных станциях и в поисково-спасательных отрядах водолазные средства поиска и спасения на воде. Специальная техника в городах и районах полуострова находится в боевой готовности. В местах массового пребывания людей во время праздника будут установлены «световые башни», площадь освещения которых составляет 100 квадратных метров», – сообщил врио начальника главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев.

Напомним, православные верующие отметят Крещение Господне 19 января.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.01.19

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