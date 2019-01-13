Украинский омбудсмен закошмарила Татьяну Москалькову

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова не знает куда спрятаться от известной своим скандальным поведением украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствует возмущённая реплика самой Денисовой, брошенная в эфире киевского телеканала «Прямый».

Украинский омбудсмен пожаловалась, что её российская коллега не отвечает на звонки и пригрозила прилететь в Москву и нагрянуть к ней лично.

«Мы с ней договорились, что обменяемся информацией по разным политзаключенным, в том числе по задержанным гражданам России, которые содержатся в наших тюрьмах. Я подготовила такую информацию. Но, к сожалению, сейчас ехала к вам на передачу – она не берёт пока трубку. Но я буду в Москве и поеду к ней, я знаю, где она есть и где её место расположения», – предупредила Денисова.

Напомним, Людмила Денисова не раз была замечена в склонности к неуравновешенному поведению и заявлениям.

В частности, в июле, надев футболку с надписью «Ukraine», она несколько часов продежурила у ворот колонии в Лабытнанги на Ямале, пытаясь, в нарушение протокола, прорваться к осуждённому Олегу Сенцову. В надежде «поймать» Татьяну Москалькову, Денисова вставала на пути каждого проезжающего автомобиля, в одном из которых ей померещилась российский омбудсмен.

«Она проехала мимо меня, несмотря на то, что она меня прекрасно видела. Я постоянно звоню, пытаюсь подать заявление, но его не принимают. Из-за ворот я вижу, что Татьяна Москалькова делает селфи...», – негодовала в соцсетях Денисова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.01.19

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