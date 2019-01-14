Орудовал головой: в Севастополе порезанный пациент нанёс серьёзные травмы врачу

Полиция Севастополя возбудила уголовное дело в отношении раненного ножом пьяного пациента больницы, который избил врача во время перевязки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

«Сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Ленинскому району г. Севастополя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» в отношении 19-летнего пациента травматологического пункта городской больницы», – говорится в сообщении.

Заявление в полицию поступило от пострадавшего врача.

«В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступило заявление от 32-летнего жителя города, который является травматологом-ортопедом городской больницы. Он сообщил, что во время ночного дежурства на него напал парень, поступивший в травмпункт с резанной раной руки, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что врач делал перевязку пациенту. В какой-то момент между ними произошёл словесный конфликт, в ходе которого правонарушитель нанес сильный удар головой по лицу врача. На место происшествия сразу же прибыл наряд полиции. Злоумышленник был задержан», – уточнили в УМВД.

В ближайшее время хулигану будет избрана мера пресечения.

Симферополь, Иван Капустин

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