Минюст Украины отказал в регистрации смерти симферопольца, указав российскую принадлежность Крыма

Святошинский райотдел госрегистрации минюста Украины в Киеве отказал в регистрации смерти родственникам умершего жителя Крыма, сославшись на несоответствие выданного в Симферополе свидетельства о смерти украинской форме свидетельства, утверждённой минздравом «Незалежной».

Вместе с тем, в тексте отказа и Симферополь, и Крым названы территорией Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, опубликовав документ минюста Украины, сообщает Телеграм-канал «Зрада чи Перемога».

«Святошинским райотделом государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева Главного территориального управления юстиции в городе Киеве рассмотрен документ, поданный для государственной регистрации смерти гражданина (ФИО – прим. НД), который умер 08.12.2018 в г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация...", – записано в официальном отказе регистрации смерти.

«Свежая зрада. Минюст Украины отказал в регистрации смерти жителя Крыма, сославшись на нелегальность предоставленных документов, выданных в Cимферополе, но при этом в адресе отметили, что Крым территориально принадлежит Российской Федерации», – саркастически отметили в Телеграм-канале.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.01.19

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