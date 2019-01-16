В Ялте не уберегли рабочий кабинет Чехова

В доме-музее Антона Павловича Чехова в Ялте протекла крыша. Наибольшим повреждениям подвергся рабочий кабинет писателя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», подрядчик недавних реставрационных работ свалил вину на прежних ремонтников.

По словам главного хранителя музея Оксаны Пилипенко, экспонаты из кабинета писателя удалось спасти, однако повреждены уникальные обои. Нового ремонта потребуют крыша и внутренние стены музея.

«К нашему счастью, музейные экспонаты не пострадали. На время обнаружения протекания экспонаты были эвакуированы в безопасное место и впоследствии были возвращены на места», – цитирует Пилипенко телеканал «Крым 24».

В сюжете телекомпании поясняется, что протекание крыши музея случилось сразу после реставрационных работ в рабочем кабинете писателя. После сильных ливней сотрудники обнаружили подтекания на стенах.

Алексей Хмельницкий, руководитель подрядной организации, занимавшейся реставрацией, называет причиной протечки ошибки в проектировании предыдущих подрядчиков, делавших капитальный ремонт ещё в 2010 году.

«Конструктивный просчет, хотя по типовой серии были выполнены примыкания, так как они были выполнены до нас. Поскольку мы выполняли реставрацию, мы их не делали с нуля», – оправдался Хмельницкий.

На данный момент, до капитального ремонта, проведены восстановительные работы.

«Старые примыкания были демонтированы. Стык покрытия кровли со стенами дома и парапетами кровли был полностью закрыт битумным герметиком. После чего был закрыт битумной лентой для гидроизоляционных работ, как раз таки по стыкам и примыканиям, сверху этого были уложены новые примыкания из нержавеющей стали», – рассказал Хмельницкий.

Сейчас подрядчик ждёт, когда кабинет полностью просохнет. Промокшие обои планируется воссоздать. К работам приступят в апреле.

Симферополь, Иван Капустин

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