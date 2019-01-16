Не русский продукт? Украина выдала прокатное удостоверение фильмам Звягинцева и Серебренникова

На фоне тотального запрета всего русского, от литературы до фильмов и музыки, украинские власти разрешили к прокату фильмы «Нелюбовь» режиссёра Андрея Звягинцева и «Лето» Кирилла Серебренникова на территории «Незалежной».

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», одновременно, традиционно наложен очередной запрет на три российских сериала.

«Общее количество фильмов/телесериалов производства Российской Федерации, просмотренных экспертной комиссией по вопросам распространения и демонстрирования при Государственном агентстве Украины по вопросам кино, и по выводам которой в 2018 году были запрещены для демонстрирования и распространения на территории Украины, – 3 фильма/сериала», – говорится в сообщении Госкино Украины.

Запрещены украино-российский сериал «Узнай меня, если сможешь» (реж. А.Гусев, 2014 год выпуска), российский сериал «Адвокат» (реж. И.Максимов, 2011 год выпуска) и украино-российский сериал «Страсти по Чапаю» (реж. С.Щербин, 2013 год выпуска).

«Общее количество фильмов производства Российской Федерации, которым Государственным агентством Украины по вопросам кино в 2018 году выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрирования для кинотеатрального права – 3 фильма: «Нелюбовь» (реж. А.Звягинцев), российскому фильму «Лето» (реж. К.Серебренников) и российско-литовскому фильму «Сердце мира» (реж. Н.Мещаникова)", – сообщает ведомство.

Напомним, на Украине уже запрещены к показу тысячи российских фильмов и сериалов и все кинокартины, снятые после 1991 года. Десяткам российских изданий запрещено поставлять свою книжную продукцию. В последнее время властями «Незалежной» взят курс на полное вытеснение с украинской территории «русского культурного продукта», как выражаются местные власти.

На каком основании сделано исключение для фильмов Звягинцева и Серебренникова – не сообщается.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.01.19

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