В Крыму зафиксирован рекордный вылов диких мидий

В минувшем году в море вблизи Крыма добыто рекордное количество диких мидий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, в 2018 году рыбаки Крыма и Севастополя впервые начали промышленный вылов черноморских мидий, сумев добыть 22 тонны.

Вместе с тем, у рыбаков есть все возможности для взятия новых рекордов, так как разрешённый объём добычи намного выше.

Больше других мидий выловили предприниматели Владимир Корсаков (Севастополь) и крымчанин Александр Соловьев.

Добыча мидий – нелегкий труд. Глубина, где расположены подходящие мидийные банки, доходит до 25-30 м, водолазы, снабженные специальным оборудованием, режут их руками.

Оптовая цена на мидию в створке на полуострове колеблется от 130 до 320 руб/кг. Ценный продукт поступает в магазины и рестораны Крыма, спрос на свежие моллюски увеличивается. С постройкой Крымского моста налаживается поставка мидий в другие регионы России

В этом году следует ожидать дальнейшего роста объемов поставки свежих мидий, тем более, что увеличены рекомендованные объемы их добычи. Для Черного моря он составляет 409 т 370 кг.

Мидии в Крыму не только добывают, но и выращивают, точные итоги 2018 года еще не подведены, но судя по квартальным отчетам, цифра превысит 100 т. Деятельность в области аквакультуры в Крыму и Севастополе осуществляли 69 предприятий.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.01.19

Американский ракетоносец «Donald Cook» взят на мушку средствами слежения ЧФ РФ. / Климкин: Дипотношения с Москвой можно не рвать – их нет. / У раскольников раскол: порошенковский митрополит пошёл против Константинополя. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»