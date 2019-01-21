В Крыму автоперевозчик отправил в рейс обкуренного водителя автобуса

В Джанкойском районе Крыма задержали водителя рейсового автобуса, который вышел на работу в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, водитель-наркоман перевозил пассажиров по маршруту Джанкой – Армянск. Как пояснил сам нарушитель, он покурил марихуану накануне вечером, утром ему сообщили, что автобус его напарника сломался, мужчине пришлось выйти в рейс под действием наркотика.

Водитель отказался от освидетельствования на состояние опьянения на месте остановки, а также в медучреждении. Сотрудники ГИБДД составили протокол по ч.1. ст. 12.26 КоАП. Нарушитель обязан заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, кроме того, его лишат прав сроком от полутора до двух лет.

Название автотранспортного предприятия, допустившего к рейсу водителя в состоянии наркотического опьянения, не указывается.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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