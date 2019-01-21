Украинская корь вернулась в Крым

В наступившем году в Крыму зафиксирован первый случай заболевания корью.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ранее на полуострове были введены повышенные меры контроля в связи с резкой вспышкой заболеваемости корью на Украине.

«За 2018 год в целом было зарегистрировано 37 случаев кори, которые лабораторно подтверждены. Один случай зарегистрирован в этом году», – сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Светлана Листопад.

Напомним, на Украине с 2017 года постоянно фиксируются многочисленные случаи заболевания.

«По этому поводу в течение всего года принимались меры по усилению санитарно-карантинного контроля, на границе отслеживаются все случаи пребывания с повышенной температурой и так далее», – уточнила Листопад.

Представитель ведомства сообщила, что в течение прошлого года было привито от кори 6 тысяч человек, в том числе 400 детей.

Как сообщал «Новый День» только за первые шесть месяцев прошлого года нам Украине заразились корью около 27 тысяч жителей: 10 тысяч 800 взрослых и 15 тысяч 892 ребенка. Больше всего заболевших в Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Всего с начала 2017 года от осложнений от данного заболевания умерло тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых.

Медики связывают вспышку инфекционного заболевания на Украине с низким уровнем вакцинации среди детей. По данным ВОЗ, в Европе Украина заняла последнее место по уровню иммунизации. Самый низкий уровень вакцинации в Закарпатье. Но, несмотря на это, в «Незалежной» решили запретить использовать российскую вакцину «Приорикс», хотя другого аналогичного препарата в стране нет.

Корь является опасной вирусной инфекцией, которая ежегодно уносит жизни сотен тысяч людей по всему миру. Защититься от нее можно только при помощи прививки. В отличие от многих инфекционных заболеваний, при контакте непривитого с заболевшим человеком, корь развивается в 100% случаев.

Симферополь, Иван Капустин

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