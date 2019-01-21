В Крыму начальник свалки украл с полигона 120 тысяч кубов земли

В Ленинском районе Крыма природоохранная прокуратура выявила факт масштабного воровства грунта для изоляции свалочных масс.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

«Керченская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства при реконструкции полигона ТБО «Ленино».

Выявлен факт незаконной реализации изъятого грунта объемом более 120 тыс. кубометров, который, согласно проекту реконструкции полигона, должен использоваться в дальнейшем для изоляции свалочных масс», – говорится в сообщении.

Организатором масштабного воровства оказался руководитель полигона.

«В результате незаконных действий руководителя муниципального предприятия, осуществляющего эксплуатацию полигона, причинен ущерб бюджету республики в особо крупном размере», – уточнили в прокуратуре.

«Материалы проверки направлены в следственный орган для организации уголовного преследования по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – добавили в ведомстве.

Ход доследственной проверки контролируется природоохранной прокуратурой.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.01.19

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