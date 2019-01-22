Украинца отправили в колонию строгого режима за нарушение запрета на въезд в Крым

Армянский городской суд приговорил гражданина Украины к отбыванию срока в колонии строгого режима за нарушение российского миграционного законодательства и подлог документов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Украинец, которому ранее был запрещён въезд в РФ, вновь обосновался в Крыму, оформив фальшивые документы.

«В ноябре 2018 года сотрудники Пограничного управления ФСБ выявили гражданина Украины 1996 г.р., который проживал в Феодосии в нарушение миграционного законодательства. Вопреки вынесенному в 2016 году судебному решению о запрете въезда на российскую территорию сроком на пять лет предприимчивый мужчина оформил в государственных органах Украины новый паспорт с измененными установочными данными. По обновленному документу иностранец приехал в Крым», – рассказали в погрануправлении.

Гражданину вменяется нарушение статьи 24 федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статьи 11 закона «О государственной границе РФ».

«В результате рассмотрения уголовного дела, возбужденного Пограничным управлением по части 2 статьи 322 УК РФ – пересечение государственной границы РФ иностранным гражданином, въезд которому заведомо для виновного не разрешен, Армянский городской суд приговорил гражданина Украины к лишению свободы сроком на восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ.

Симферополь, Иван Капустин

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