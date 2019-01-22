В ВСУ подтвердили пленение в ДНР украинского военнослужащего со свастикой на шее

Украинское командование признало, что пойманный в ДНР открытый нацист является кадровым военнослужащим 58-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке сообщило командование бригады.

Ранее пленённый каратель с фашистской татуировкой рассказал военным ДНР, что является уроженцем Полтавской области и военнослужащим 58-й бригады ВСУ. Он пояснил на допросе, что под влиянием алкоголя и наркотиков отправился на позиции армии ДНР, «чтобы убивать». На опубликованном видео у Панченко на шее отчётливо видна татуировка со свастикой.

«Панченко Станислав Мирославович действительно боец 58 ОМПБР», – подтвердили в штабе украинского подразделения.

Вместе с тем, в бригаде сразу начали оправдывать Панченко, заявив, что его якобы под давлением заставили оговорить себя. Однако наличие свастики на теле у своего подчинённого, которую невозможно не заметить, украинские офицеры предпочли не комментировать.

Схваченный нацист Панченко из 58 бригады ВСУ Украины. Фото: командование ДНР

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.01.19

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