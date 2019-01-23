В Крыму растёт число убийств – в лидерах окрестности столицы

Следком Крыма зафиксировал рост числа убийств в республике.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Симферополе доложил руководитель ГСУ Следкома России по РК, генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров.

«В 2018 году зарегистрировано 98 убийств, мы фиксируем рост по сравнению с предыдущим годом, тогда было совершено 84 убийства. Кроме того, было 52 факта причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего. Здесь также мы фиксируем рост по сравнению с 2017 годом, когда было совершено 43 таких преступления», – сообщил Назаров, уточнив, что лидером по количеству тяжких преступлений, большинство которых совершено в наркотическом или алкогольном опьянении, является Симферопольский район.

Всего в 2018 году в следственное управление Крыма поступило 17 тысяч 361 сообщение о преступлениях. Возбуждено 1907 уголовных дел. Особо сложные преступления пока не раскрыты – следствие продолжается.

В суды направлено 1236 уголовных дел, на основании которых определено 1336 обвиняемых.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.01.19

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