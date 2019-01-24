Все проблемы из-за Крыма: уполномоченный при Путине распустил слюни

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей бизнесмен Борис Титов пугает росийских граждан, чиновников и бизнесменов «крымской проблемой», которая, по его мнению, является главным политическим препятствием для полноценного развития России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом официально уполномоченный Кремлём бизнес-омбудсмен заявил прибыв в курортный швейцарский Давос на представительный международный экономический форум.

Титов посетовал в комментарии журналу «Сноб», что пока не будет решен проблема присоединения Крыма к России, которая, по его словам, поднималась всеми участниками на всех площадках форума, – не решатся никакие другие проблемы между Москвой и Западом.

«По моему глубокому убеждению, все остальные проблемы, которые мы имеем на политическом поле, в центре паутины именно проблемы Крыма. Если мы решим проблемы Крыма, то и другие проблемы могут уйти», – убеждает Титов.

Вместе с тем, как опытный юрист, представитель президента поспешил добавить, что не является сторонником возвращения Крыма Украине.

«Естественно он должен остаться российским, потому что это душа и сердце России, русские люди», – уверил председатель «Партии Роста» и российский винный магнат журналистов «интеллектуального издания для литературных гурманов и эстетов».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.01.19

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