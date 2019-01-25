На Украину не пустили 8 российских моряков, посещавших Крым

Украинские пограничники не пустили в страну восьмерых российских моряков из-за посещения Крыма, сообщила Госпогранслужба Украины.

По ее данным, 23 января в порту Южный под Одессой пограничники проверяли судно, прибывшее из Испании. Во время проверки выяснилось, что восемь членов экипажа – граждане России, которые в 2018 году посетили Крым. Из-за этого им было отказано в пересечении границы Украины и запрещен въезд в страну сроком на три года. Кроме того, моряков оштрафовали на 13,6 тыс. гривен по административной статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

На Украине продолжают считать Крым своей территорией и запрещают въезд на территорию страны всем, кто посетит полуостров в нарушение специального порядка въезда-выезда, то есть с территории России.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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