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Пятница, 25 января 2019, 17:33 мск

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Генерал СБУ обещает, что украинский суд оправдает ликвидатора Путина

Любой гипотетический убийца лидера России из Украины сможет избежать наказания на родине, так как будет оправдан судом «Незалежной» как «борец с терроризмом».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире западно-украинского националистического телеканала «ZIK» заявил экс-депутат Верховной Рады Украины генерал СБУ Григорий Омельченко.

«На основании норм международного права, устава ООН, национального законодательства Украины, в случае физической ликвидации Путина, как организатора войны против Украины, такие действия не будут преступными, а будут расцениваться, как действия в случае крайней и необходимой обороны, по аналогии убийства террориста №1 Усамы бен Ладена, которого сейчас заменил Владимир Путин.

То есть, если случится ликвидация Путина, как агрессора против Украины, то та личность, которая это сделает, не будет считаться, с точки зрения международного права и национального законодательства Украины, убийцей и преступником», – заявил высокопоставленный украинский подстрекатель.

Одновременно генерал СБУ призвал не бояться убить и экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает «ПолитНавигатор».

«Если кто-то, в силу разных причин: мести, ненависти, каком-то эмоциональном состоянии, предпримет такой шаг против Януковича, который осуждён (украинским судом – прим. ред.) за соучастие в развязывании агрессивной войны против Украины, то с суммой всех доказательств эту ситуацию можно трактовать, как необходимую оборону или действие, совершенное в состоянии крайней необходимости», – рассуждает Омельченко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.01.19

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