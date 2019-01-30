Стартовала продажа единых билетов в Крым

В среду, 30 января, возобновилась продажа единых билетов в Крым и в обратном направлении на 2019 год, говорится в сообщении «Единой транспортной дирекции» (ЕТД).

Интермодальные перевозки через аэропорт Симферополя стартуют с 20 апреля. С 30 апреля начнутся перевозки по единым билетам через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара.

В этом году по единому билету по-прежнему можно будет доехать до семи крымских городов – Керчи, Феодосии, Судака, Симферополя, Евпатории, Севастополя и Ялты. Стоимость автобусной части единого билета с железнодорожной составляющей остается неизменной с 2015 года. Так, проезд от Анапы до Ялты обойдется в 700 рублей, до Симферополя – в 590 рублей, а из Краснодара в Симферополь – в 710 рублей, в Ялту – в 820 рублей.

«Единый билет» состоит из двух частей: билета на поезд и билета (талона) для проезда на автобусе. На поезде можно доехать до Анапы или Краснодара, а затем проследовать на автобусе до семи вышеперечисленных крымских городов. Трансфер осуществляется от железнодорожного вокзала Краснодара или Анапы до выбранного на территории Крыма города.

В сезоне-2018 единым билетом в Крым воспользовалось на 20% пассажиров больше, чем в предыдущем году, отмечает rzd-partner.ru. С 30 апреля по 30 сентября прошлого года, по данным «Единой транспортной дирекции», перевезено 452 тысяч пассажиров. Из них 387 тысяч выбрали перевозку с участием поезда и автобуса.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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