В Крыму полицейский за мзду покрывал наркодилера

МВД по Республике Крым ведёт служебную проверку в отношении сотрудника органов внутренних дел, подозреваемого в получении денег от торговца наркотиками.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Согласно предварительной информации, сотрудник патрульно-постовой службы Управления МВД по городу Симферополю, находясь при исполнении обязанностей, лично и через платежные системы получил взятку в общей сумме 70 тысяч рублей от гражданина за заведомо незаконное бездействие, направленное на непривлечение лица к ответственности за правонарушение в сфере незаконного оборота наркотиков», – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудник задержан и взят под стражу.

Сотрудниками Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (взятка).

Разбирательство и наказание ожидает также и руководителей сотрудника полиции.

«В случае, если его вина подтвердится, его ждет увольнение из правоохранительных органов по дискредитирующим основаниям, также он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом», – добавили в пресс-службе ведомства.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 31.01.19

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