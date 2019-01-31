Крымские и севастопольские таможни включат в ЮТУ

Федеральная таможенная служба России приняла решение включить таможни Крымского полуострова в состав Южного таможенного управления.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Ростове-на-Дону заявил заместитель руководителя ФТС РФ Александр Попов.

Процесс присоединения таможен Севастополя и Крыма к ЮТУ стартует с 1 июля 2019 года.

«Мы приняли решение о присоединении крымских таможен к ЮТУ после присоединения Крыма и Севастополя к Южному федеральному округу. Это оптимизация всех процессов в ЮФО. Это упростит работу участников ВЭД на территории, прилегающей к Крыму, и тех, кто работает в Крыму и Севастополе. Сегодня это некомфортно, а когда они будут присоединены к ЮТУ, все будет синхронизировано и удобно для всех», – цитирует Попова «Интерфакс».

«Сегодня практически все процессы отработаны, мы уверены, что это пройдет без проблем для всех участников», – добавил зам руководителя ФТС.

Крымская таможня создана 31 марта 2014 года приказом ФТС России № 579 «О создании Крымской таможни» в структуре Федеральной таможенной службы. Сейчас она непосредственно подчинена ФТС России.

В структуре Крымской таможни восемь таможенных постов – Керченский, Красноперекопский, Ялтинский, Феодосийский, Евпаторийский, Джанкойский, Аэропорт «Симферополь», Симферополь центральный, – сообщается на сайте crimea.customs.ru.

Симферополь, Иван Капустин

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