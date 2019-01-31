Мобильная блокада: «Київстар» отключает от связи Крым, Донецк, Луганск, Абхазию и Южную Осетию

Украинский мобильный оператор «Киевстар» прекращает обслуживание всех российских номеров, находящихся «на оккупированных территориях Украины и Грузии».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба оператора.

Решение принято под давлением Национальной комиссии связи и информации.

«Данное решение было принято для выполнения рекомендаций Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Согласно с ним, «Киевстар» прекращает обмен международным трафиком с отдельными номерными ресурсами, которые были выделены Российской Федерацией с нарушениями и используются на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также на оккупированных территориях Грузии (Абхазского и Цхинвальского регионов)», – говорится в сообщении компании.

Объявление размещено на официальном сайте НКРСИ под информацией о «Перечне кодов и индексов номерного ресурса, который выделен Российской Федерацией с нарушением международного права в сфере электросвязи и подлежит блокированию на телекоммуникационных сетях общего пользования».

Сообщается, что блокировка номеров вступает в действие с 8 февраля.

Напомним, «Киевстар» принадлежит международной телеком-группе Veon из Нидерландов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 31.01.19

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