У Крымского моста соорудили искусственные гнездовья для птиц

Российские экологи создали искусственные гнездовья для птиц, традиционно обитающих в окрестностях строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают в инфоцентре «Крымский мост».

Гнёзда размещены на мелководье острова Тузла и в прибрежных водоёмах Таманского полуострова, которые облюбовали дикие утки для выведения потомства.

«Утки начинают гнездиться в апреле: формируются птичьи пары, наблюдается процесс кладки яиц. Мы заранее создаем привлекательные условия для пернатых, до распределения пар по гнездовым участкам. Каждый год ранней весной расставляем у моста искусственные гнездовья. Они изготавливаются из природных материалов. Это комфортные укрытия для птиц-родителей и будущих птенцов», – рассказала ведущий инженер по охране окружающей среды ФКУ «Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова.

Кроме уток, эти места также выбирают для гнездовья морские зуйки, речные и малые крачки, ходулочники, шилоклювки, кулики-сороки, лебеди, цапли, чайки, бакланы и другие птицы.

Вместе с гнёздами экологи размещают на водоёмах в окрестностях Крымского моста кормовые столы и плоты.

Мониторинг орнитофауны (видовой состав и численность) ведётся постоянно с 2015 года – начала строительства моста.

Как сообщал «Новый День», ученые Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства выяснили, что увеличение антропогенной нагрузки из-за строительства Керченского моста не повлияло на популяцию креветок, миграционный путь которых пролегает через пролив. Запас креветок Азовского моря и Керченского пролива носит стабильный и благополучный характер.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.04.19

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