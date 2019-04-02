Названы пять самых распространенных мифов о Крымском мосте

Пять самых распространенных мифов о строительстве Крымского моста обнародованы в официальном инстаграме проекта.

«Не буду вас разыгрывать первого апреля, лучше напомню ТОП-5#крымскиймост_мифы, которые круче любых первоапрельских шуток про меня :)», – говорится в сообщении.

В топ-5 вошли такие мифы, как мост движется, мост трясется, части моста рушатся, мост атакован медузами-мутантами и, наконец, на мост напали мигрирующие рыбы.

Пользователи с иронией расценили подобные мифы, заметив, что «фантазия «доброжелателей» неисчерпаема», и активно предлагали свои варианты: «Самое классное, что я слышала про мост, так это то, что его вообще нет, а все фото и видео монтаж»; «Мост построен в павильоне Мосфильма)))»; «А еще мост из картона, мост нарисован, мост голограмма, мост просел/осел/уплывает... )))».

Напомним, Крымский мост – самый протяженный в России, его длина составляет 19 км. Движение транспорта по автомобильной части моста было открыто 16 мая 2018 года. Движение поездов по железнодорожной части планируется запустить в декабре 2019 года.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 02.04.19

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