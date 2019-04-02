У москвички ловко увели дорогие часы с контрольной ленты в аэропорту «Симферополь»

В аэропорту Симферополя у москвички после прохождения досмотра пропали часы стоимостью 146 тысяч рублей.

Спустя сутки крымским транспортным полицейским удалось раскрыть кражу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

«Менее суток понадобилось оперативникам уголовного розыска Линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь Крымского ЛУ МВД России на транспорте на раскрытие хищения произошедшего в республиканской воздушной гавани.

В Дежурную часть ЛОП в аэропорту Симферополь обратилась 40-летняя женщина с заявлением о пропаже наручных часов, которые она сняла с руки при прохождении предполетного досмотра.

Полицейские установили, что женщина опустила их в контейнер с одеждой, который в дальнейшем поставила на ленту досмотрового комплекса. Уже позже, пройдя внутрь аэропорта, она обнаружила пропажу часов, вернулась назад, но не смогла их найти.

В ходе проведения специальных мероприятий транспортными полицейскими был установлен 38-летний симферополец, который и совершил кражу.

Из объяснений задержанного следовало, что, провожая знакомых, он «увидел красивые часы» и забрал их из контейнера, а потом сел в машину и уехал из аэропорта», – рассказали в пресс-службе ЛУ крымского МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Материальный ущерб составил свыше 146 тысяч рублей. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.04.19

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