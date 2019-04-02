В Феодосии на земельных махинациях и взятке попались депутат и госслужащие

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым возбудило несколько коррупционных уголовных дел в отношении депутата и сотрудника горсовета Феодосии.

Вместе с ними к уголовной ответственности привлечён чиновник городской администрации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба крымского следкома.

«Депутат и сотрудник Феодосийского совета городского округа Феодосия подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципального имущества Администрации города Феодосии» подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте 2019 года подозреваемые получили от директора общества с ограниченной ответственностью взятку иностранной валютой эквивалентной 160 с лишним тысячам рублей за незаконные действия в виде продления срока аренды земельного участка.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников МВД по Республике Крым.

В настоящее время в отношении подозреваемых избраны меры пресечения.

Уголовные дела соединены в одно производство. Предварительное следствие продолжается.

Симферополь, Иван Капустин

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