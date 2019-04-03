Порошенко оплакал Ведьму-пулемётчицу

Президент Украины Петр Порошенко разразился соболезнованиями по поводу смерти украинской пулемётчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» из нацбата «Донбасс», «прославившегося» зверствами в отношении мирных граждан на юго-востоке страны.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Порошенко написал в Twitter.
Вместе с ней президент Украины упомянул ещё одного уничтоженного накануне карателя.
«Яна Червоная и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтёра и человека весёлого характера. Трудно поверить...», – написал Порошенко, обещавший пять лет назад остановить войну в Донбассе.
Каратели погибли в результате попадания в блиндаж противотанковой управляемой ракеты.
Сообщается, что Червоная была участницей националистического батальона и воевала против соотечественников с 2016 года, бросив дома мужа и двух детей.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 03.04.19
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