Президент Украины Петр Порошенко разразился соболезнованиями по поводу смерти украинской пулемётчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» из нацбата «Донбасс», «прославившегося» зверствами в отношении мирных граждан на юго-востоке страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Порошенко написал в Twitter.

Вместе с ней президент Украины упомянул ещё одного уничтоженного накануне карателя.

«Яна Червоная и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтёра и человека весёлого характера. Трудно поверить...», – написал Порошенко, обещавший пять лет назад остановить войну в Донбассе.

Каратели погибли в результате попадания в блиндаж противотанковой управляемой ракеты.

Сообщается, что Червоная была участницей националистического батальона и воевала против соотечественников с 2016 года, бросив дома мужа и двух детей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.04.19

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