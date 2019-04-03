В Крыму раскрыли схему контрабандного ввоза иномарок из Украины

Двое граждан России и Украины наладили контрабандный ввоз автомобилей из «Незалежной» путём разукомплектации и продажи по запчастям.

Разобранные на детали автомобили, находящиеся под таможенным контролем, обнаружили сотрудники таможни совместно с пограничниками во время планового рейда.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

«Было установлено, что индивидуальный предприниматель – гражданин России вступил в преступный сговор с гражданином Украины, с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере при временном ввозе иностранных транспортных средств.

На протяжении года для реализации своих планов они привлекли декларантов, являющихся гражданами Украины, которые временно ввезли на таможенную территорию ЕАЭС в Республику Крым иностранные транспортные средства для личного пользования с полным освобождением от уплаты таможенных платежей», – рассказали в таможне, уточнив, что ввезённые иномарки были обнаружены разукомплектованными на одной из площадок «авторазбора».

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ – «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.04.19

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