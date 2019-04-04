В Севастополе украинские диверсанты получили по 14 лет колонии

Украинские диверсанты Алексей Бессарабов и Владимиру Дудка, орудовавшие на территории Крыма, осуждены Севастопольским городским судом на 14 лет колонии строгого режима.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», обвинительный вердикт вынес председательствующий судебной коллегии судья Игорь Кожевников.

Сообщается, что злоумышленники действовали в составе украинской диверсионной группы.

Дудка и Бессарабов признаны виновными в приготовлении и хранении взрывных устройств для совершения терактов.

«Назначить окончательное наказание Бессарабову Алексею Евгеньевичу в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Дудке Владимиру Михайловичу в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей», – объявил Кожевников.

Наказание определено по разным пунктам статей УК РФ 222.1 и 281.

Напомним, диверсанты Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудка были разоблачены как участники диверсионной группы для совершения терактов на гражданских и военных объектах Крымского полуострова.

Все трое в ноябре 2016 года были задержаны сотрудниками ФСБ.

В ноябре 2017 года Севастопольский городской суд уже приговорил одного из участников группы Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима.

Симферополь, Иван Капустин

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