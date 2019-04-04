В Ялте из горящей пятиэтажки эвакуировали 20 человек

В Ялте на пожаре в пятиэтажном доме спасена женщина 95-ти лет. Вместе с ней эвакуированы 19 человек.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

«Огнеборцы провели разведку помещения, в которой находилась женщина. Сотрудники чрезвычайного ведомства успешно эвакуировали пострадавшую 1924 г.р., а также вывели из здания 19 человек, в числе которых 9 детей. Одновременно с этим была проведена дальнейшая ликвидация пожара», – говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме по улице Весенней поступило в службу спасения в 15:37. В эпицентре пожара оказалась двухкомнатная квартира.

«К месту происшествия немедленно были направлены два отделения 9 ПСЧ и одно отделение 11 ПСЧ 2 ПСО Федеральной противопожарной службы, а также оперативная группа 2 ПСО», – уточнили в МЧС.

Кроме того, утром из квартиры пятиэтажного дома, но уже в Феодосии, пожарные спасли от огня двух мужчин 1937 и 1973 годов рождения, а также женщину 80-ти лет.

Причины пожаров будут установлены экспертами.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.04.19

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