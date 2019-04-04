Протоиерей: В Крыму орудуют сатанисты и секты всех мастей – органы бездействуют

На Крымском полуострове тут и там находят следы деятельности сатанистов и отмечают активность всевозможных тоталитарных сект. При этом никто не может назвать их количество, так как никем не ведётся соответствующая статистика.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Симферополе поведал руководитель миссионерского отдела Симферопольской и Крымской Епархии, протоиерей Максим Кондаков.

«На полуострове находили импровизированные алтари с перевёрнутыми крестами и выжженным символом «666», к примеру, в катакомбах на Керченском полуострове, или в горном Крыму. Более того, находили обезглавленных животных. Как-то раз осквернили краской храм Всех Святых в Симферополе», – рассказал Кондаков.

По словам священника, сатанисты всё чаще вовлекают подростков в свою противоправную деятельность.

«Реагирование на это явление нужно, прежде всего, акцентировать правоохранителям», – отмечает протоиерей.

Не лучше обстоит дело и с противодействием сектантским организациям на полуострове, предупреждает Кондаков

«Ранее в Крыму был специальный комитет по делам религии, который вёл соответствующую статистику. На сегодняшний день мы такой статистикой не владеем. Нет специального органа, который бы это отслеживал. Количество общин подобных движений достаточно подвижное, там есть свои ячейки и так далее. Может быть, в Крыму появится специальный орган, который будет отслеживать количество таких общин и их динамику», – призывает священнослужитель.

В свою очередь, Заведующая кафедрой религиоведения философского факультета Таврической Академии КФУ имени В.И. Вернадского, доктор философских наук, профессор Ольга Грива сообщает о деятельности десятков сект по всему полуострову, однако точное их количество неизвестно.

«Регистрацией религиозных организаций занимается Минюст Крыма. Есть масса нетрадиционных, новых религиозных движений, которые не регистрируются и продолжают существовать неопределённо долго в Крыму. Их деятельность может быть очень активной», – цитирует профессора «Крымское информационнное агентство».

Всего, по данным Гривы, официально в Крыму зарегистрированы и действуют общины пятидесяти двух конфессий.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.04.19

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