«Есть ряд объектов»: Севастополю и Крыму добавят миллиардов и продлят ФЦП

Для развития инфраструктуры Крымского полуострова потребуется включение в Федеральную целевую программу ряда дополнительных объектов, а саму программу продлить и дофинансировать.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

По словам замминистра, есть инфраструктурные проекты, которые «требуют дополнительной оценки для финансирования и включения в программу». Предполагается продление ФЦП до 2025 года и увеличение финансирования на 200 млрд рублей.

В ФЦП Крыма и Севастополя дополнительно включат мостовой переход через Севастопольскую бухту, новые объездные трассы вокруг Симферополя и реконструкцию Южнобережной трассы вдоль курортного побережья.

«Рассматривается вопрос дальнейшей пролонгации программы до 2025 года. Есть ряд объектов, которые требуют дополнительной оценки для финансирования и включения в программу.

В Севастополе – мостовой переход через Севастопольскую бухту, рокада, которая значительно меняет конфигурацию дорожной сети Севастополя.

В Крыму – это реконструкция дороги по южному берегу Крыма и строительство восточного и юго-восточного объезда Симферополя», – цитирует Назарова ТАСС.

Севастополь получит дополнительно 70 млрд рублей, а Крым – 130 млрд.

В ремонт и реконструкцию трассы Симферополь – Ялта – Севастополь включат строительство трассы в обход Алушты.

Вопрос будет рассмотрен осенью 2019 года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.04.19

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