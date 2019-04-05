Группа крымских мошенников пойдёт под суд за обман тверских пенсионеров

Следователи УМВД РФ по Тверской области завершили расследование уголовного дела в отношении группы мошенников из Крыма, орудовавших в регионе.

Злоумышленники, которыми оказались жители Симферополя, разоблачены и задержаны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», операция проходила при взаимодействии тверских и крымских правоохранителей.

«Оперативниками уголовного розыска УМВД России по Тверской области при содействии коллег из МВД по Республике Крым установлено, что противоправная деятельность злоумышленников была направлена на людей пожилого возраста.

Случайным набором подозреваемые звонили на домашние и мобильные телефоны жителей Верхневолжья и, убедившись, что разговаривают с пенсионерами, сообщали им о том, что близкий человек – сын или внук якобы попал в беду.

Фигуранты представлялись сотрудниками правоохранительных органов и предлагали «уладить» ситуацию. За свои «услуги» аферисты требовали заплатить крупную сумму. За деньгами злоумышленники присылали курьера, в роли которого выступал работник одного из тверских такси.

Желая помочь своему родственнику, обманутые пенсионеры передавали злоумышленникам деньги, не подозревая, что стали жертвами мошенников.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена причастность фигурантов к 27 эпизодам мошенничеств в отношении пожилых людей.

Установлены личности злоумышленников. Ими оказались жители города Симферополь.

Подозреваемые задержаны и заключены под стражу», – сообщает со ссылкой на МВД сайт «Тверская губерния».

Согласно нформации пресс-службы УМВД России по Тверской области, соучастникам преступлений предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также частью 3 статьи 30 части 2 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».

Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Дело передано в суд.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.04.19

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