В Крыму произошло землетрясение

У берегов Крыма произошло землетрясение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подземные толчки зафиксировали 16 сейсмологических станций. Магнитуда колебаний составила 3,8 балла

По данным Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 км в точке с координатами 44,85 градусов северной широты и 35,55 градусов восточной долготы – в 20 километрах от Феодосии.

Предыдущее землетрясение в Черном море было зафиксировано немного южнее и западнее этой точки в феврале 2019 года.

Симферополь, Платон Ефимчук

Симферополь. Другие новости 05.04.19

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