Опубликованы уникальные документы об освобождении Крыма (ФОТО)

8 апреля исполняется 75 лет с начала Крымской наступательной операции. К этой дате министерство обороны России обнародовало уникальные документы из фондов Центрального архива МО РФ, часть из которых ранее находились на секретном хранении и были доступны только для узкого круга специалистов-историков.

Как передает РИА «Новый День», материалы, опубликованные в подборке «Крым. Весна Победы», охватывают весь период войны и демонстрируют, какое значение имел контроль над полуостровом для гитлеровских войск и насколько кровопролитными были сражения за Крым.

Один блок документов касается подготовки к обороне полуострова и создании укрепленных районов обороны вокруг Симферополя, Карасубазара (Белогорска), Евпатории и Феодосии.

Из отчета о боевой деятельности 2-й бригады подводных лодок Черноморского флота следует, что у осажденного Севастополя, как и у Ленинграда, была своя «дорога жизни»: доставляись грузы различного назначения из Новороссийска, транспортировались раненые, продукты, топливо, боеприпасы и многое другое.

Основная часть опубликованных документов посвящена ходу Крымской наступательной операции – освобождению крымских городов – Севастополя, Симферополя, Судака, Ялты, Керчи.

Обширный блок посвящен героической обороне Аджимушкайских каменоломен, которые были в мае 1942 года превращены их защитниками в неприступную крепость. Минобороны России впервые публикует документы об осмотре каменоломен после освобождения Крымского полуострова частями Красной армии. В числе документов списки личного состава гарнизона, книга медицинских назначений, дневник защитника Аджимушкайских каменоломен политрука роты 83-й мотострелковой бригады Александра Сарикова, рассказы местных жителей, карточки учета пресной воды и продовольствия и др. документы.

Командование вермахта настаивало на удержании полуострова любой ценой, невзирая ни на какие потери. И когда стало понятно, что Красную армию не остановить, была разработана операция «Тигр» по оставлению Крыма. К плану этой операции имелось приложение под номером три – план разрушений при эвакуации из Крыма, где с немецкой педантичностью и практичностью перечислялись объекты, намеченные к разрушению. Среди них: важнейшие крымские дороги, гавани, все хозяйственные сооружения, аэродромы, дамбы, железные дороги, сооружения связи, мосты, промышленные предприятия.

Перевод документа сделан в 1944 году

Москва, Служба информации РИА «Новый День

Москва. Другие новости 08.04.19

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