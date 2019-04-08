В четырех городах Крыма зарегистрирован повышенный уровень загрязненности воздуха

В четырех городах Крыма зарегистрирован повышенный уровень загрязненности атмосферного воздуха.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское УГМС», систематические наблюдения за состоянием загрязненности атмосферного воздуха проводятся на 12 стационарных постах, расположенных в Армянске, Керчи, Красноперекопске, Севастополе, Симферополе, Ялте. Данные фиксируются 2-4 раза в сутки. Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, бенз(а)пирена и ряда других загрязняющих веществ.

По итогам марта повышенный уровень загрязнения отмечен в Армянске, Красноперекопске, Севастополе и Симферополе.

В Армянске фиксировалось превышение допустимых значений по оксиду углерода и фтористому водороду, в Красноперекопске – по оксиду углерода, диоксиду азота и хлористому водороду, в Симферополе – по взвешенным веществам и оксиду углерода.

В Севастополе повышенный уровень загрязнения атмосферы сформировался за счет превышений по взвешенным веществам.

Напомним, при проникновении взвешенных частиц в организм человека происходят нарушения в системах дыхания и кровообращения. Люди с хроническими нарушениями в легких, с болезнями сердечнососудистой системы, с астмой, частыми простудными заболеваниями, пожилые и дети особенно чувствительны к влиянию мелких взвешенных частиц.

Диоксид азота даже при небольших концентрациях вызывает нарушение дыхания, кашель. Снижает сопротивление организма к заболеваниям, уменьшает гемоглобин в крови, раздражает дыхательные пути. При длительном вдыхании этого газа происходит кислородное голодание тканей, особенно у детей. Вызывает болезни органов дыхания, кровообращения и злокачественные новообразования. Приводит к обострению различных легочных и хронических заболеваний.

Оксид углерода нарушает способность крови доставлять кислород к тканям, вызываются спазмы сосудов, снижается иммунологическая активность человека.

Фтористый водород раздражает слизистые оболочки и кожу. Соприкосновение с жидкостью вызывает ожоги кожи и глаз.

Хлористый водород поражает верхние дыхательные пути.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.04.19

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