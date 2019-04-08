Крым вошел в число регионов с наименьшей покупательской способностью населения

Крым занял 59-е место среди регионов России по покупательской способности жителей малых и средних населённых пунктов. Анализ провело РИА «Рейтинг» на основе муниципальной и региональной статистики с учетом средней стоимость фиксированного набора товаров и услуг за 12 месяцев 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя зарплата крымчан, обитающих в населенных пунктах с населением менее 200 тысяч человек, а это все города и села за исключением Симферополя, в 2018 году составила, согласно официальным данным, 25 тысяч 800 рублей в месяц. Это на 19% меньше, чем у жителей крымской столицы.

Отношение зарплаты в малых и средних населённых пунктах региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 1,77. По этому показателю Крым вошел в число 25 самых бедных регионов России.

Напомним, фиксированный набора товаров и услуг состоит из 83 позиций: в него входят 30 видов продовольственных товаров: от хлеба, мяса и овощей – до пельменей, тортов, жевательной резинки и конфет, 41 вид – непродовольственных товаров и 12 видов услуг, включая стрижку, посещение бани и пользование Интернетом.

По соотношению зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг определяется покупательская способность населения.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.04.19

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