Первые новейшие истребители Су-57 хотят отправить в Крым

В Крым могут быть направлены новейшие истребители Су-57.

Боевые самолеты пятого поколения первым получит один из авиационных полков Южного военного округа. Сейчас в оборонном ведомстве решают вопрос о месте их дислокации. Истребители могут отправить либо в 38-й истребительный авиационный полк на севастопольском аэродроме Бельбек или в 3-й смешанный авиационный полк в Крымске Краснодарского края. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Как отмечает издание, как правило, новые самолеты направляют летным частям, которые стоят на защите важнейших стратегических направлений: в случае возникновения конфликта именно там выше вероятность встречи с самой современной авиатехникой противника.

Истребитель Су-57, разработанный на замену Су-27, создан с применением технологии малозаметности. Он развивает скорость до 2,6 тысяч км/ч, дальность полета составляет около 4,3 тыс. км. Машина одновременно способна вести до 30 целей на расстоянии в несколько сотен километров.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 08.04.19

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