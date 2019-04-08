«Филиал ада»: журналист рассказала ужасы о керченской больнице (ФОТО)

Жена шеф-редактора агентства «Sputnik Абхазия» Дмитрия Нездоровина журналист Елена Нездоровина поделилась своими впечатлениями от пребывания в Керченской городской больницы №1, куда ее привезли медики «скорой помощи» с острой болью в животе. Женщина в своем Facebook назвала керченскую больницу «филиалом ада».

По словам Елены Нездоровиной, она с мужем находилась в одной из гостиниц Керчи, когда у нее неожиданно сильно заболел правый бок, а также появились сильный озноб и тошнота – симптомы, схожие с аппендицитом или другим опасным внутренним воспалением. Супруги вызвали «скорую помощь» – медики прибыли быстро. Женщине поставили обезболивающий укол и отвезли в горбольницу №1 для обследования и дальнейшего оказания помощи.

Фото со страницы Елены Нездоровиой в Facebook

Нездоровина отметила, что в медучреждении было «ветхо, грязно, неряшливо». «Это здание надо или на капремонт закрывать или сносить», – оценила она. Дальше женщине сделали УЗИ органов брюшной полости. «Врач... узист (кандидат медицинских наук) орала таким благим матом на всех входящих, что сопровождавшая медсестра, краснела, бледнела и искала угол, куда бы забиться от стыда», – так описала происходящее в кабинете УЗИ Елена Нездоровина.

После ультразвукового обследования, по словам женщины, она 20 минут простояла у кабинета уролога – скамеек не было предусмотрено.

Врач предложил ей госпитализацию, но, «оценив всю ситуацию (впервые увидела, что значит переполненное отделение и люди, лежащие в коридорах)», Нездоровина отказалась и решила вернуться в родной Сочи. «Поговорив, сошлись на том, что до Сочи всего-то 8 часов на машине и если запастись болеутоляющими, то можно быстро и удачно вернуться домой», – отметила женщина. «После больницы очень хотелось жить и вымыть руки», – резюмировала она.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 08.04.19

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