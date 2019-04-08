Самолет, вылетевший из Симферополя, экстренно вернули в Крым

Самолет, вылетевший сегодня утром из Крыма в Москву, пришлось вернуть в Симферополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейс №1645 вылетел в столицу России в 11:09 по местному времени. Во время взлета одному из пассажиров стало плохо, и командир судна решил вернуться в аэропорт.

Борт приземлился в 11:34: постравдашему оказали первую медицинскую помощь и передали врачам «скорой».

Повторно самолет вылетел из Симферополя в 13:00. В 15:18 борт благополучно совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.04.19

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